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ТРО Справедливая Россия политическая партия

Общая информация

Политическая партия «Справедливая Россия» образована в 2006 году. Официально зарегистрированная левоцентристская политическая партия в России. Изначально создавалась как объединение нескольких партий и конструктивная оппозиция правящей «Единой России». Однако в 2010—2012 годах она находилась в радикальной оппозиции к федеральной власти, после чего стала ей полностью лояльной.

С середины 2012 года поддерживает политику В.В. Путина, с 2015 года финансируется из средств федерального бюджета.

Руководитель в РТ — Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Бутлерова, 21
  • Телефон: (843) 236-35-34
  • Email: spravedlivo116@mail.ru
  • Сайт: www.tatarstan.spravedlivo.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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