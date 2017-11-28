ТРО Справедливая Россия политическая партия
Общая информация
Политическая партия «Справедливая Россия» образована в 2006 году. Официально зарегистрированная левоцентристская политическая партия в России. Изначально создавалась как объединение нескольких партий и конструктивная оппозиция правящей «Единой России». Однако в 2010—2012 годах она находилась в радикальной оппозиции к федеральной власти, после чего стала ей полностью лояльной.
С середины 2012 года поддерживает политику В.В. Путина, с 2015 года финансируется из средств федерального бюджета.
Руководитель в РТ — Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Бутлерова, 21
- Телефон: (843) 236-35-34
- Email: spravedlivo116@mail.ru
- Сайт: www.tatarstan.spravedlivo.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017