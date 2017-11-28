ТРО Справедливая Россия политическая партия

Общая информация

Политическая партия «Справедливая Россия» образована в 2006 году. Официально зарегистрированная левоцентристская политическая партия в России. Изначально создавалась как объединение нескольких партий и конструктивная оппозиция правящей «Единой России». Однако в 2010—2012 годах она находилась в радикальной оппозиции к федеральной власти, после чего стала ей полностью лояльной.

С середины 2012 года поддерживает политику В.В. Путина, с 2015 года финансируется из средств федерального бюджета.

Руководитель в РТ — Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

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