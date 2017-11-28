ТРО Коммунистическая партия РФ
Общая информация
КПРФ позиционирует себя как правопреемника КПСС на территории Российской Федерации. Является одной из трёх партий, участвовавших во всех выборах депутатов Государственной думы ФС РФ, и одной из двух партий, которые были представлены во всех семи созывах Государственной Думы. В настоящее время является одной из 14 партий, имеющих право без сбора подписей участвовать в выборах депутатов Государственной Думы РФ как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.В структуре КПРФ функционируют 85 региональная организация, 2350 местных и 14 151 первичных отделений.
Татарстанское региональное отделение Коммунистической партии РФ вошло в состав в качестве регионального отделения в 2002 году.
Руководитель в РТ — Миргалимов Хафиз Гаязович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Дзержинского, 5, офис 201
- Телефон: (843) 292-01-15
- Email: trokprf@mail.ru
- Сайт: www.tat-kprf.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017