Список компаний

ТРО Всероссийская демократическая партия Яблоко

Общая информация

Всероссийская демократическая партия «Яблоко» была основана в 1993 году. «ЯБЛОКО» выступает за социальную рыночную экономику, равенство стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, за конкуренцию в политике и экономике, укрепление демократических институтов, верховенство закона, правовое государство, контроль граждан за властью. В партии 76 региональных отделений.

Руководитель в РТ — Зиннатуллин Руслан Мансурович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. З. Султана, 12
  • Телефон: 8 (927) 426-35-46
  • Email: ruslan_zinatullin@mail.ru
  • Сайт: www.tat.yabloko.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам