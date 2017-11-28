ТРО Всероссийская демократическая партия Яблоко
Общая информация
Всероссийская демократическая партия «Яблоко» была основана в 1993 году. «ЯБЛОКО» выступает за социальную рыночную экономику, равенство стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, за конкуренцию в политике и экономике, укрепление демократических институтов, верховенство закона, правовое государство, контроль граждан за властью. В партии 76 региональных отделений.
Руководитель в РТ — Зиннатуллин Руслан Мансурович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. З. Султана, 12
- Телефон: 8 (927) 426-35-46
- Email: ruslan_zinatullin@mail.ru
- Сайт: www.tat.yabloko.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017