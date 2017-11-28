ТРО Всероссийская политическая партия Партия пенсионеров России
Общая информация
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России» — общероссийское общественное объединение, созданное в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации. Осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
Основной целью партии является защита законных прав и жизненных интересов граждан РФ, на которых распространяется действие закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении» и иное пенсионное законодательство Российской Федерации.
Руководитель в РТ — Афанасьева Светлана Васильевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420057, г Казань, ул Октябрьская д. 27
- Телефон: 8-917-251-52-43
- Сайт: www.vppppr.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017