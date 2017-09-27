Татарстанское отделение партии «Альянс Зеленых - Народная партия»
Общая информация
Партия «Альянс Зеленых - Народная партия» была учреждена в 2012 году. Партия имеет 65 региональных отделений.Основной задачей партии «Альянс зелёных — Народная партия» является создание зелёной партии европейского типа, играющей весомую роль в процессе принятия политических решений на всех уровнях. Партия призвана выступать за универсальные ценности всех россиян: достойные и комфортные условия жизни, ответственное отношение к природе и её ресурсам, благоприятную окружающую среду для здоровой жизнедеятельности.
Руководитель в РТ - Котермин Леонид Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г Казань, ул Спартаковская, 2
- Телефон: 8-987-290-16-38
- Email: npmejsod@mail.ru
- Сайт: www.russian-greens.ru
Дата последнего обновления: 27.09.2017