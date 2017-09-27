Региональное отделение РТ политической партии «Патриоты России»
Общая информация
Политическая партия «Патриоты России» - общественное объединение, созданное добровольно гражданами Российской Федерации на основе общности их политических интересов и убеждений, в целях участия граждан России в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и в органах местного самоуправления.
Руководитель в РТ - Медведев Андрей Ростиславович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Маяковского, 24 а
- Телефон: (843) 264-59-89
- Email: rop@patriot-rt.ru
- Сайт: www.patriot-rus.ru
Дата последнего обновления: 27.09.2017