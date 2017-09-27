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Региональное отделение РТ политической партии «Патриоты России»

Общая информация

Политическая партия «Патриоты России» - общественное объединение, созданное добровольно гражданами Российской Федерации на основе общности их политических интересов и убеждений, в целях участия граждан России в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и в органах местного самоуправления.

Руководитель в РТ - Медведев Андрей Ростиславович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Маяковского, 24 а
  • Телефон: (843) 264-59-89
  • Email: rop@patriot-rt.ru
  • Сайт: www.patriot-rus.ru

Дата последнего обновления: 27.09.2017

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