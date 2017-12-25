АО КБ Юнистрим

Общая информация

В 2001 году банк создал свою систему денежных переводов и вплоть до 2006 года данный вид деятельности составлял основную часть бизнеса банка. В 2006 году руководство банка приняло решение о переводе банка в ОАО «КБ «Юнистрим». В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на АО.

Акционеры: председатель совета директоров Гагик Закарян (50%), член совета директоров Георгий Писков с долями по (50%).





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