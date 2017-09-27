Федерация профсоюзов РТ
Общая информация
Федерация профсоюзов РТ - создано в целях объединения и координации действий членских организаций по представительству и защите социально- трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических, социальных интересов членов профсоюзов, коллективных прав и интересов работников, а также представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей членских организаций, организаций, в которых Профобъединение является учредителем, членом, прямым или косвенным участником, в том числе, в целях, направленных на обеспечение имущественной стабильности и независимости,содействия в обеспечении деятельности организаций профсоюзов, действующих на территории Республики Татарстан.
Руководитель - Водопьянова Татьяна Павловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
- Телефон: (843) 236-93-14
- Email: official@proftat.ru
- Сайт: www.proftat.ru
Дата последнего обновления: 27.09.2017