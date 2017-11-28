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ТРО Профсоюз машиностроителей РФ

Общая информация

ТРО профсоюза машиностроителей РФ занимается защитой интересов своих членов при:

— регулировании трудовых отношений на предприятии;

— несчастном случае на производстве;

— взаимоотношениях с органами исполнительной власти и местного самоуправления, отделениями Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования, управлениями ЖКХ;
— правовом разрешении бытовых, семейных вопросов и др.

Руководитель — Павлова Лидия Петровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 203
  • Телефон: (843) 236-89-43
  • Email: profmash@mi.ru
  • Сайт: www.profmash-rt.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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