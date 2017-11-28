ТРО Профсоюз работников здравоохранения РТ
Общая информация
ТРО профсоюза работников здравоохранения РТ объединяет 78165 членов профсоюза из числа работников здравоохранения, преподавателей, студентов медицинского университета, учащихся ССУЗов, аптечных работников, работников санитарно-эпидемиологической службы, работников предприятий медицинской промышленности. Охват профсоюзным членством составляет 86,3% от общего числа работающих и учащихся.
Основными направлениями деятельности республиканской организации являются:
— работа по повышению уровня действующих условий оплаты труда;
— защита прав работников на своевременную выплату заработной платы;
— участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов работников здравоохранения (повышение квалификации, переподготовка кадров, аттестация, сертификация и т.д.);
— контроль за созданием безопасных условий и охраны труда;
— участие и контроль в решении вопросов социального страхования;
— оздоровительная и физкультурно-спортивная работа;
— защита прав работников при установлении досрочных трудовых и льготных пенсий;
— решение вопросов по обеспечению гарантии занятости;
— защита прав работающей и учащейся молодежи;
— работа с ветеранами;
— участие в законотворческой работе;
— социальное партнерство и взаимодействие с общественными организациями, депутатами, властными структурами;
— организация и участие в коллективных действиях профсоюза;
— внутрисоюзная работа в области организационного и финансового укрепления профсоюза;
— подготовка и обучение профсоюзных кадров;
— информационная работа;
— оказание практической помощи районным, городским и первичным профсоюзным организациям.
Руководитель — Хуснутдинова Гульнар Равильевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
- Телефон: (843) 236-94-74
- Email: rprzrt@mi.ru
- Сайт: www.toprz.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017