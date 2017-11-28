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ТРО Профсоюз работников здравоохранения РТ

Общая информация

ТРО профсоюза работников здравоохранения РТ объединяет 78165 членов профсоюза из числа работников здравоохранения, преподавателей, студентов медицинского университета, учащихся ССУЗов, аптечных работников, работников санитарно-эпидемиологической службы, работников предприятий медицинской промышленности. Охват профсоюзным членством составляет 86,3% от общего числа работающих и учащихся.

Основными направлениями деятельности республиканской организации являются:
— работа по повышению уровня действующих условий оплаты труда;
— защита прав работников на своевременную выплату заработной платы;
— участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов работников здравоохранения (повышение квалификации, переподготовка кадров, аттестация, сертификация и т.д.);
— контроль за созданием безопасных условий и охраны труда;
— участие и контроль в решении вопросов социального страхования;
— оздоровительная и физкультурно-спортивная работа;
— защита прав работников при установлении досрочных трудовых и льготных пенсий;
— решение вопросов по обеспечению гарантии занятости;
— защита прав работающей и учащейся молодежи;
— работа с ветеранами;
— участие в законотворческой работе;
— социальное партнерство и взаимодействие с общественными организациями, депутатами, властными структурами;
— организация и участие в коллективных действиях профсоюза;
— внутрисоюзная работа в области организационного и финансового укрепления профсоюза;
— подготовка и обучение профсоюзных кадров;
— информационная работа;
— оказание практической помощи районным, городским и первичным профсоюзным организациям.

Руководитель — Хуснутдинова Гульнар Равильевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
  • Телефон: (843) 236-94-74
  • Email: rprzrt@mi.ru
  • Сайт: www.toprz.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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