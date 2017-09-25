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ТРО профсоюза работников гос учреждений и общественного обслуживания РФ

Общая информация

ТРО профсоюза работников гос учреждений и общественного обслуживания РФ составная часть Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

Задачи профсоюза - представительство, защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав, а также профессиональных, производственных, экономических и социальных законных интересов членов Профсоюза в вопросах занятости, прохождения службы, трудовых отношений, условий оплаты и охраны труда, соблюдения социальных гарантий.

Руководитель - Калашникова Ольга Анатольевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул.Муштари, д.9, каб.319
  • Телефон: +7 (843) 236-94-51
  • Email: profgos@list.ru
  • Сайт: www.prgu-tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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