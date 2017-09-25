Профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов РФ
Общая информация
С 1990 года областная организация была переименована в Татарстанскую республиканскую организацию Профсоюза работников строительства и промстройматериалов.
Задачи Организации:
- организация конкретной деятельности по укреплению авторитета профсоюза, улучшению материального положения его членов, решению вопросов оплаты труда;
- создание системы эффективной правовой и экономической защиты профессиональных интересов работников отрасли, обеспечение точного соблюдения законодательства о труде;
- дальнейшее развитие принципов и традиций социального партнерства;
- работа по социальной поддержке молодежи;
- мероприятия по охране жизни и здоровья членов профсоюза;
- совершенствование информационно-пропагандистской деятельности;
- обучение профсоюзного актива и повышение его квалификации;
- создание и поддержка в трудовых коллективах здоровой морально-психологической обстановки, организация досуга.
Руководитель - Михасев Вадим Георгиевич
|Михасев Вадим Георгиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 111
- Телефон: (843) 236-94-13
- Email: rkstroi@mi.ru
- Сайт: www.tatprofstroy.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017