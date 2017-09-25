ТО профсоюза работников народного образования и науки РФ
Общая информация
Татарская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ входит в состав Общероссийского Профсоюза образования и Федерации Профсоюзов Республики Татарстан. Является самой крупной профсоюзной организацией Татарстана.
Основными направлениями деятельности республиканской организации профсоюза работников образования являются: отстаивание приоритетности образования и науки, обеспечение достойного уровня жизни, социально-трудовых гарантий работникам отрасли, создание условий для повышения профессиональной квалификации работающих, обучения студенческой молодежи, правовая защита членов профсоюза, развитие информационных технологий в профсоюзной деятельности, мотивация профчленства и работа с молодежью.
Руководитель - Прохоров Юрий Петрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 316
- Телефон: (843) 238-96-04
- Email: info@edunion.ru
- Сайт: www.edunion.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017