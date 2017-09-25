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ТРО Российского профсоюза работников культуры

Общая информация

Татарская республиканская организация Российского профессионального союза работников культуры объединяет 309 первичных профсоюзных организаций, 43 райкома (горкома) профсоюза, на учете в которых состоит более 19 тысяч членов профсоюза работающих во всех сферах отрасли, студентов и учащихся образовательных учреждений высшего и среднего звена.

Основные задачи: укрепление сплоченности и единства профессионального союза работников культуры, последовательное осуществление защиты профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и интересов работников культуры, охраны их труда и здоровья, повышения качества жизни, всесторонняя поддержка молодежи отрасли.

Руководитель - Сабитова Альбина Фаридовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 105
  • Телефон: (843) 238-11-82
  • Email: info@tatprofrk.ru
  • Сайт: www.tatprofrk.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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