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АО ЮниКредит Банк

Финансы, Банки

Общая информация

Банк был создан в 1989 году под названием Международный Московский Банк (ММБ)став таким образом первым российским банком с участием иностранного капитала. В 2001 году к банку была присоединена дочерняя компания Bank Austria. После долгих процедур присоединений и в результате ребрендинга банка в 2007 году банк был переименован в «ЮниКредит» (с конца 2014 года — АО «ЮниКредит Банк»).

Акционеры: UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Дзержинского,11
  • Телефон: (843) 292-15-01
  • Сайт: www.unicreditbank.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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