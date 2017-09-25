ТРО профсоюза работников агропромышленного комплекса
Общая информация
Профсоюз работников агропромышленного комплекса – один из старейших в России. В структуру Профсоюза входят более 8 тыс. первичных организаций и более 800 организаций, созданных по территориальному принципу – районных, межрайонных, городских, областных, краевых и республиканских.
Важнейшими направлениями деятельности Профсоюза является участие в урегулировании коллективных споров, организация и проведение массовых мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований), участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-трудовым вопросам, в том числе по вопросам охраны труда и окружающей среды, осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства, создание юридических служб и консультаций для защиты прав и профессиональных интересов работников, оказание информационно-методической, консультативной, правовой и материальной помощи членам Профсоюза и профсоюзным организациям.
Руководитель в РТ - Гарифуллина Фарида Галимзяновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
- Телефон: (843) 236-93-82
- Email: rkapkrt@mi.ru
- Сайт: www.profagro.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2017