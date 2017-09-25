ТРО профсоюза работников агропромышленного комплекса

Общая информация

Профсоюз работников агропромышленного комплекса – один из старейших в России. В структуру Профсоюза входят более 8 тыс. первичных организаций и более 800 организаций, созданных по территориальному принципу – районных, межрайонных, городских, областных, краевых и республиканских.

Важнейшими направлениями деятельности Профсоюза является участие в урегулировании коллективных споров, организация и проведение массовых мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований), участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-трудовым вопросам, в том числе по вопросам охраны труда и окружающей среды, осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства, создание юридических служб и консультаций для защиты прав и профессиональных интересов работников, оказание информационно-методической, консультативной, правовой и материальной помощи членам Профсоюза и профсоюзным организациям.



Руководитель в РТ - Гарифуллина Фарида Галимзяновна





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