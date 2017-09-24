ТРО Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности

Общая информация

Татарский республиканский комитет профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Профавиа РТ) является правопреемником Татарского областного комитета профсоюза рабочих авиационной и оборонной промышленности. атарская организация в соответствии с Уставом профсоюза является структурным подразделением Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Профавиа РТ - некоммерческая, корпоративная, независимая общественная организация, объединяющая на добровольной основе членов Профсоюза – работников авиационной промышленности и других отраслей, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами (независимо от вида их деятельности, организационно-правовых форм, форм собственности и подчиненности), неработающих пенсионеров и лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, разделяющих цели и задачи Профсоюза, положения его Устава и других программных документов.



Руководитель - Фасхутдинов Равиль Карамович

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