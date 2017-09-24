Профсоюз работников связи РТ

Общая информация

Профсоюз объединяет и координирует деятельность организаций Профсоюза на территории Республики Татарстан. Он объединяет на добровольных началах членов профсоюза, работающих в учреждениях, организациях и предприятиях связи всех форм собственности; учащихся и работников учебных заведений, пенсионеров и временно неработающих, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, признающих Устав Профсоюза и уплачивающих членские взносы.



Руководитель - Беседина Раиса Петровна





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