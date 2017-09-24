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Межрегиональная ассоциация охраны труда (МАОТ)

Общая информация

Межрегиональная ассоциация охраны труда образована в 2005 году. МАОТ - объединение лабораторий по специальной оценке условий труда, учебных центров, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, организаций, занимающихся научными разработками.

Межрегиональная ассоциация охраны труда играет активную роль в организации различных выставок, конкурсов, семинаров, оказании информационных услуг в сфере трудовых отношений, промышленной, противопожарной безопасности, охраны и безопасности труда.

Руководитель - Габдрахманов Фанил Исхакович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420094, г. Казань, ул. М.Чуйкова, 15 Б, а/я 66
  • Телефон: (843) 520-75-44
  • Email: maot.kazan@mail.ru
  • Сайт: www.maot16.ru

Дата последнего обновления: 24.09.2017

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