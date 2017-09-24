Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабмине РТ

Общая информация

Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ создан в 1993 году. В 2011 ЦЭСИ РТ преобразован в государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» (ГБУ «ЦЭСИ РТ»).



ГБУ "ЦЭСИ РТ" является одним из ведущих аналитических центров России. Его материалы широко распространены по субъектам Российской Федерации и научным центрам.

Основные направления деятельности ГБУ "ЦЭСИ РТ":

подготовка проектов управленческих решений для органов государственной власти РТ на основании анализа тенденции социально-экономического развития, а также разработка прогнозов развития различных отраслей жизнедеятельности республики;

подготовка предложений по развитию отдельных отраслей и видов деятельности;

разработка программ социально-экономического развития;

аудит производственно-хозяйственной деятельности предприятий;

разработка моделей анализа и прогноза развития хозяйствующих субъектов, регионов и др;

мониторинг состояния предприятий;

Руководитель - Кудрявцева Алевтина Николаевна





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