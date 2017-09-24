Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабмине РТ
Общая информация
Центр экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ создан в 1993 году. В 2011 ЦЭСИ РТ преобразован в государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» (ГБУ «ЦЭСИ РТ»).
ГБУ "ЦЭСИ РТ" является одним из ведущих аналитических центров России. Его материалы широко распространены по субъектам Российской Федерации и научным центрам.
Основные направления деятельности ГБУ "ЦЭСИ РТ":
подготовка проектов управленческих решений для органов государственной власти РТ на основании анализа тенденции социально-экономического развития, а также разработка прогнозов развития различных отраслей жизнедеятельности республики;
подготовка предложений по развитию отдельных отраслей и видов деятельности;
разработка программ социально-экономического развития;
аудит производственно-хозяйственной деятельности предприятий;
разработка моделей анализа и прогноза развития хозяйствующих субъектов, регионов и др;
мониторинг состояния предприятий;
Руководитель - Кудрявцева Алевтина Николаевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50
- Телефон: (843) 272-15-45
- Email: cesi.priem@tatar.ru
- Сайт: www.cesi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.09.2017