Центр развития земельных отношений РТ
Общая информация
Центр развития земельных отношений РТ создан в 2006 году.
Оказываемые услуги:
полная предпродажная подготовка и проведение торгов свободными земельными участками;
приобретение и оформление прав собственности и аренды на земельные участки по поручению клиента (в том числе по долевым и частным сельхозземлям);
переоформление прав на земельные участки под объектами недвижимости;
отводы земельных участков под строительство и иные цели;
перевод земель из одной категории в другую; скупка земель у физических и юридических лиц
Руководитель - Шакирова Лариса Рависовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 236-12-18
- Email: crzo-rt@mail.ru
- Сайт: www.zemlya.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2017