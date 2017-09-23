Центр развития земельных отношений РТ

Общая информация

Центр развития земельных отношений РТ создан в 2006 году.

Оказываемые услуги:

полная предпродажная подготовка и проведение торгов свободными земельными участками;

приобретение и оформление прав собственности и аренды на земельные участки по поручению клиента (в том числе по долевым и частным сельхозземлям);

переоформление прав на земельные участки под объектами недвижимости;

отводы земельных участков под строительство и иные цели;

перевод земель из одной категории в другую; скупка земель у физических и юридических лиц



Руководитель - Шакирова Лариса Рависовна

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