ГБУ Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» было создано в 2004 году.
Направления деятельности Центра являются:
— организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований
— проведение экономических экспертиз, разработка экономических проектов
— подготовка заключений и рекомендаций в области экономической и социальной политики правительственных органов и органов представительной власти
— выработка долгосрочных прогнозов и рекомендаций для органов государственного управления Республики Татарстан
— проведение экспертиз законопроектов-
ежегодное издание сборника научных трудов сотрудников Центра и аспирантов
— очная и заочная аспирантура по специальностям: экономические науки, социология, право, политология, социальная философия.
Руководитель — Сафиуллин Марат Рашитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 23, литер 1, этаж 4
- Телефон: (843) 292-00-10
- Email: cpei@mail.ru
- Сайт: www.cpei.tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018