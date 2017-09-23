ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей»
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей» - самоуправляемая организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам в области обеспечения БЖД в Республике Татарстан, образования, педагогики, психологии и смежных с ними наук, принимает участие в координации исследований по этим направлениям.
Центр взаимодействует на договорной основе с учреждениями и учебными организациями, сфера деятельности которых связана с целями и задачами Центра, в том числе с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.
Цели Центра:
а) научная и учебно-методическая работа по обеспечению БЖД в чрезвычайных ситуациях;
б) научные исследования в области обеспечения БЖД;
в) научный поиск инновационных подходов к решению задач по обеспечению БЖД в чрезвычайных ситуациях;
г) создание методических и дидактических материалов нового поколения.
Руководитель - Ахмадиева Роза Шайхадаровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5, каб. 407
- Телефон: (843) 533-37-76
- Email: guncbgd@mail.ru
- Сайт: www.ncbgd.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2017