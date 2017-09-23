ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей»

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей» - самоуправляемая организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам в области обеспечения БЖД в Республике Татарстан, образования, педагогики, психологии и смежных с ними наук, принимает участие в координации исследований по этим направлениям.



Центр взаимодействует на договорной основе с учреждениями и учебными организациями, сфера деятельности которых связана с целями и задачами Центра, в том числе с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.



Цели Центра:

а) научная и учебно-методическая работа по обеспечению БЖД в чрезвычайных ситуациях;

б) научные исследования в области обеспечения БЖД;

в) научный поиск инновационных подходов к решению задач по обеспечению БЖД в чрезвычайных ситуациях;

г) создание методических и дидактических материалов нового поколения.

Руководитель - Ахмадиева Роза Шайхадаровна

Дата последнего обновления: