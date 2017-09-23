Молодежное правительство Республики Татарстан
Общая информация
Молодежное правительство Республики Татарстан создано в 2016 году . Формируется сроком на 2 года.
Это постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Республики Татарстан, занимающийся проектной, представительской, экспертно-аналитической деятельностями и функционирующий на общественных началах.
Основная цель Молодежного Правительства - создание условий для вовлечения граждан в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Республики Татарстан, в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
Задачи:
-привлечение научного и творческого потенциала молодежи Республики Татарстан к решению задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан;
-обеспечение участия представителей молодежи в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан;
-вовлечение молодежи в процесс социально-экономического развития Республики Татарстан, создание целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, повышение их правовой и политической культуры.
Руководитель - Гайзатуллина Дина Шамилевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, РТ, Казань, п.Свободы д.1, Кабинет Министров Республики Татарстан
- Телефон: (843) 277-57-17
- Email: d.gaizatullina@tatar.ru
- Сайт: http://prav.tatarstan.ru/molodejj.htm
Дата последнего обновления: 23.09.2017