Молодежное правительство Республики Татарстан

Общая информация

Молодежное правительство Республики Татарстан создано в 2016 году . Формируется сроком на 2 года.

Это постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Республики Татарстан, занимающийся проектной, представительской, экспертно-аналитической деятельностями и функционирующий на общественных началах.

Основная цель Молодежного Правительства - создание условий для вовлечения граждан в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Республики Татарстан, в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Задачи:

-привлечение научного и творческого потенциала молодежи Республики Татарстан к решению задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан;

-обеспечение участия представителей молодежи в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан;

-вовлечение молодежи в процесс социально-экономического развития Республики Татарстан, создание целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, повышение их правовой и политической культуры.

Руководитель - Гайзатуллина Дина Шамилевна





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