Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ
Общая информация
Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан осуществляет руководство деятельностью всех подведомственных учреждений государственной ветеринарной службы РТ, в том числе республиканской и региональных ветеринарных лабораторий, республиканской станции по борьбе с болезнями животных, государственных ветеринарных объединений муниципальных районов и городских округов.
Основными задачами являются:
- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства;
- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, осуществление государственного ветеринарного надзора в соответствии с законодательством;
- защита здоровья населения от болезней, общих для человека и животных;
- охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за пределов Республики Татарстан.
Руководитель - Хисамутдинов Алмаз Гаптраупович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-47
- Email: guv@tatar.ru
- Сайт: www.guv.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2017