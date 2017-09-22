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ГБУ РТ «Редакция «Книга памяти» при Кабинете министров РТ

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Редакция «Книга Памяти» создана в 1990 году.

Основной целью Редакции является:

увековечение памяти погибших при защите Отечества;

способствование реабилитации жертв политических репрессий;

создание рукописи (банка данных в ЭВМ) многотомной мемориальной Книги Памяти РТ, на страницах которой увековечиваются имена жителей Татарстана, погибших при выполнении воинского долга и жертв политических репрессий;

выполнение заявок на поиск пропавших без вести защитников Отечества и репрессированных земляков.

Руководитель - Валеев Равиль Миргасимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Тельмана, 5
  • Телефон: (843) 238-63-25
  • Email: kp-rt@mail.ru
  • Сайт: www.kniga.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 22.09.2017

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