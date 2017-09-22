ГБУ РТ «Редакция «Книга памяти» при Кабинете министров РТ
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Редакция «Книга Памяти» создана в 1990 году.
Основной целью Редакции является:
увековечение памяти погибших при защите Отечества;
способствование реабилитации жертв политических репрессий;
создание рукописи (банка данных в ЭВМ) многотомной мемориальной Книги Памяти РТ, на страницах которой увековечиваются имена жителей Татарстана, погибших при выполнении воинского долга и жертв политических репрессий;
выполнение заявок на поиск пропавших без вести защитников Отечества и репрессированных земляков.
Руководитель - Валеев Равиль Миргасимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Тельмана, 5
- Телефон: (843) 238-63-25
- Email: kp-rt@mail.ru
- Сайт: www.kniga.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2017