Аппарат Кабинета министров РТ
Общая информация
Кабинет Министров Республики Татарстан является исполнительным и распорядительным органом государственной власти Республики Татарстан, ответственен перед Президентом Республики Татарстан.
Кабинет Министров РТ объединяет и направляет работу министерств, государственных комитетов республики и других подведомственных ему органов исполнительной власти РТ, контролирует их деятельность.
Кабинет Министров Республики Татарстан в пределах своей компетенции:
- утверждает положения о министерствах, государственных комитетах и иных органах исполнительной власти Республики Татарстан, устанавливает структуру и предельную численность работников их аппаратов;
- назначает на должность и освобождает от должности заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики Татарстан; утверждает составы коллегий министерств, государственных комитетов и иных органов исполнительной власти Республики Татарстан;
- определяет в соответствии с настоящим Законом порядок создания и деятельности территориальных органов республиканских органов исполнительной власти, устанавливает нормативы и размер ассигнований на их деятельность;
- Кабинет Министров Республики Татарстан осуществляет контроль за соответствием нормативных правовых актов, принимаемых республиканскими органами исполнительной власти (ведомственные нормативные правовые акты), федеральному законодательству, Конституции Республики Татарстан, законам Республики Татарстан, правовым актам Президента Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 264-77-10
- Email: akmrt@tatar.ru
- Сайт: www.kabmin.tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2017