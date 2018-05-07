Агентство автомобильного транспорта по РТ в ПФО
Общая информация
Филиал в РТ был создан в 2015 году. Основная цель создания — способствовать обмену опытом при разработке новых проектов, активному вовлечению сотрудников органов исполнительной власти РТ в решение задач регионального и федерального масштаба.
Руководитель — Садыков Айрат Халитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, 31а
- Телефон: (843) 291-9175
- Email: rt@rosavtotransport.ru
- Сайт: www.rosavtotransport.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018