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Агентство автомобильного транспорта по РТ в ПФО

Общая информация

Филиал в РТ был создан в 2015 году. Основная цель создания — способствовать обмену опытом при разработке новых проектов, активному вовлечению сотрудников органов исполнительной власти РТ в решение задач регионального и федерального масштаба.

Руководитель — Садыков Айрат Халитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, 31а
  • Телефон: (843) 291-9175
  • Email: rt@rosavtotransport.ru
  • Сайт: www.rosavtotransport.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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