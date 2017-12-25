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ООО ХКФ Банк

Финансы, Банки

Общая информация

Банк был зарегистрирован в 1990 году под названием «Технополис». После приобретения в 2002 году чешской компанией Home Credit Finance A. S., являющейся частью Home Credit Group, банк был переименован в «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно — ООО «ХКФ Банк»), и деятельность банка была переориентирована на потребительское кредитование.

Акционеры: PPF Financial Holdings B. V. (88,62%), Emma Omega LTD (11,38%).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Московская,23
  • Телефон: (843) 567-22-22
  • Email: info@homecredit.ru
  • Сайт: www.homecredit.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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