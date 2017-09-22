Общественная молодежная палата при Госсовете РТ

Общая информация

Общественная молодежная палата при Государственном Совете Республики Татарстан была образована в 2004 году как совещательный консультативный орган при Государственном Совете Республики Татарстан.

Основными задачами работы палаты является:

• Участие в деятельности комитетов Государственного Совета по подготовке к рассмотрению Государственным Советом законопроектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.

• Содействие в представлении инициатив молодых граждан при разработке проектов законов Республики Татарстан и республиканских целевых программ, затрагивающих права и законные интересы молодежи.

• Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области прав и законных интересов молодежи.

• Осуществление общественного контроля за реализацией законодательства в области защиты прав и законных интересов молодежи на территории Республики Татарстан.

• Проведение в молодежной среде просветительской и разъяснительной работы, направленной на повышение правовой культуры молодежи и формирование активной гражданской позиции.

• Изучение мнения молодых граждан о деятельности органов государственной власти Республики Татарстан по реализации государственной молодежной политики.

• Осуществление постоянного взаимодействия с международными, общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными молодежными и детскими общественными объединениями в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых идей и инициатив, обмена опытом.

• Представление интересов молодежи Республики Татарстан в системе молодежного парламентского движения в Российской Федерации.

• Осуществление других функций, соответствующих основным задачам Общественной молодежной палаты и не противоречащих законодательству.



Руководитель - Суфияров Ильдар Ильфатович

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