Комитет Гос Совета РТ по экономике,инвестициям и предпринимательству
Общая информация
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) экономическая политика и стратегия развития Республики Татарстан, программы социально-экономического развития Республики Татарстан;
2) промышленная политика в Республике Татарстан;
3) порядок управления и распоряжения собственностью Республики Татарстан, государственная политика в области имущественных отношений;
4) инвестиционная и инновационная деятельность;
5) развитие предпринимательства;
6) вопросы деятельности Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей;
7) топливно-энергетический комплекс;
8) жилищно-коммунальный комплекс;
9) жилищное законодательство, в том числе вопросы обеспечения жилищными условиями категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
10) промышленность, строительство, транспорт, дорожный комплекс, градостроительство, связь, информатизация;
11) энергосбережение;
12) законодательство о туристской деятельности;
13) торговая деятельность;
14) рассмотрение основных характеристик бюджета Республики Татарстан и прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период;
15) тарифная политика и ценообразование;
16) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.
Руководитель - Бурганов Рафис Тимерханович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-41
- Email: reform@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/6
Дата последнего обновления: 22.09.2017