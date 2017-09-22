Комитет Гос Совета по экологии, природопользованию
Общая информация
Комитет Гос Совета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) природные ресурсы и природопользование, в том числе недропользование, лесопользование и воспроизводство лесов, водопользование;
2) земельное законодательство;
3) охрана окружающей среды, в том числе охрана водных ресурсов, недр, почв, лесов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира; особо охраняемые природные территории;
4) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
5) защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) экологическая экспертиза;
7) охота и охотничьи хозяйства, рыбные хозяйства;
8) отходы производства и потребления;
9) экологическое образование и воспитание населения;
10) агропромышленный комплекс;
11) продовольственная политика;
12) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
13) ветеринарное дело;
14) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.
Руководитель - Хадеев Тахир Галимзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-71
- Email: ecolog@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/7
Дата последнего обновления: 22.09.2017