Комитет Гос Совета РТ по образованию,культуре,науке и национальным вопросам

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) культура и искусство;



2) сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан;



3) сохранение и развитие национальной самобытности татарского народа и представителей других народов, проживающих на территории Республики Татарстан;



4) вопросы архивного и библиотечного дела;



5) вопросы охраны объектов культурного наследия Республики Татарстан;



6) развитие народных художественных промыслов и ремесел;



7) взаимодействие со средствами массовой информации;



8) наука и научная деятельность;



9) образование;



10) национальная политика и межнациональные отношения;



11) национально-культурные организации и религиозные объединения;



12) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.



Руководитель - Валеев Разиль Исмагилович

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