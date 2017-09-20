Комитет Гос Совета РТ по законности и правопорядку

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) законодательные аспекты обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности на территории Республики Татарстан, в том числе защита прав граждан в указанной сфере;

2) законодательные аспекты борьбы с коррупцией;

3) профилактика правонарушений и охрана общественного порядка;

4) кадры судебных и правоохранительных органов;

5) вопросы деятельности Конституционного суда Республики Татарстан, мировых судей Республики Татарстан, органов судейского сообщества, адвокатуры, нотариата в Республике Татарстан;

6) вопросы деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан;

7) законодательство об административных правонарушениях;

8) порядок рассмотрения обращений граждан;

9) пожарная безопасность и деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;

10) вопросы Регламента Государственного Совета Республики Татарстан;

11) развитие взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти Республики Татарстан;

12) миграционная политика;

13) содействие формированию правовой культуры;

14) вопросы развития правовой системы Республики Татарстан и систематизации законодательства, формирование проекта примерного плана законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан на очередной год;

15) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета;



Руководитель -Ягудин Шакир Шахмедович





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