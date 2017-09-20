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Комитет Гос Совета РТ по государственному строительству и мсу

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:

1) основы конституционного строя Республики Татарстан;

2) вопросы федеративного устройства;

3) организация государственной власти Республики Татарстан;

4) вопросы формирования органов государственной власти и иных государственных органов Республики Татарстан, за исключением вопросов, отнесенных к ведению других комитетов Государственного Совета Республики Татарстан;

5) статус Государственного Совета Республики Татарстан, его органов, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан;

6) местное самоуправление, за исключением наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по вопросам, относящимся к ведению других комитетов Государственного Совета Республики Татарстан;

7) законодательство о выборах и референдумах;

8) государственные символы Республики Татарстан;

9) государственные награды и почетные звания Республики Татарстан;

10) государственная гражданская служба и муниципальная служба;

11) административно-территориальное устройство Республики Татарстан;

12) межпарламентское сотрудничество;

13) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета

Руководитель - Хабибуллин Альберт Галимзянович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 715
  • Телефон: (843) 267-64-21
  • Email: gosstr@gossov.tatarstan.ru
  • Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/3

Дата последнего обновления: 20.09.2017

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