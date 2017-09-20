Комитет Гос Совета РТ по бюджету, налогам и финансам
Общая информация
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:
1) бюджетное устройство и бюджетный процесс;
2) межбюджетное регулирование;
3) бюджет Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении;
4) бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан и отчет о его исполнении;
5) контроль за исполнением бюджета Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
6) законодательство о налогах и сборах;
7) образование и деятельность Счетной палаты Республики Татарстан;
8) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.
Руководитель - Якунин Леонид Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-64-31
- Email: budget@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/5
Дата последнего обновления: 20.09.2017