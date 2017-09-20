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Государственный Совет РТ

Общая информация

Государственный совет Республики Татарстан - парламент Республики Татарстан. Это постоянно действующий высший представительный, законодательный орган государственной власти РТ. Парламент состоит из 100 депутатов и избирается на пять лет.В Государственном совете РТ работают семь комитетов. Возглавляется Председателем Государственного Совета Республики Татарстан.

Руководитель - Мухаметшин Фарид Хайруллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 267-63-00
  • Email: gossov@gossov.tatarstan.ru
  • Сайт: www.gossov.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 20.09.2017

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