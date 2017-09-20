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Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по РТ

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Общая информация

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Татарстан создан в 2005 году. К настоящему времени в республике функционирует 22 подразделения филиала, которые развернули работу по первичной технической инвентаризации объектов недвижимости в районах и городах республики.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Татарстан имеет аккредитацию на осуществление технического учёта и технической инвентаризации объектов капитального строительства, лицензии на осуществление оценочной, картографической и геодезической деятельности.


Услуги, оказываемые Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по РТ:


- Техническая инвентаризация

- Работа по земельным участкам

- Оценочная деятельность

- Проектирование

- Инженерные изыскания

- Реставрация объектов культурного наследия

- Техническая экспертиза состояния зданий, строений и сооружений

- Строительство объектов недвижимости

Руководитель - Максимов Александр Иванович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420103, г. Казань, ул. Мусина, 59г
  • Телефон: (843) 5-254-444
  • Email: kazan.rti@tatar.ru
  • Сайт: www.r16.rosinv.ru

Дата последнего обновления: 20.09.2017

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