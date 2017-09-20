Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по РТ
Общая информация
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Татарстан создан в 2005 году. К настоящему времени в республике функционирует 22 подразделения филиала, которые развернули работу по первичной технической инвентаризации объектов недвижимости в районах и городах республики.
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Татарстан имеет аккредитацию на осуществление технического учёта и технической инвентаризации объектов капитального строительства, лицензии на осуществление оценочной, картографической и геодезической деятельности.
Услуги, оказываемые Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по РТ:
- Техническая инвентаризация
- Работа по земельным участкам
- Оценочная деятельность
- Проектирование
- Инженерные изыскания
- Реставрация объектов культурного наследия
- Техническая экспертиза состояния зданий, строений и сооружений
- Строительство объектов недвижимости
Руководитель - Максимов Александр Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420103, г. Казань, ул. Мусина, 59г
- Телефон: (843) 5-254-444
- Email: kazan.rti@tatar.ru
- Сайт: www.r16.rosinv.ru
Дата последнего обновления: 20.09.2017