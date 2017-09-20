Роспотребнадзор
Общая информация
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Роспотребнадзор) - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Управление Роспотребнадзора по РТ осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Основными задачами Управления являются:
- организация и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка;
- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;
- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.
Руководитель в РТ - Патяшина Марина Александровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 30
- Телефон: (843) 238-98-54
- Email: org@16.rospotrebnadzor.ru
- Сайт: www.16.rospotrebnadzor.ru
Дата последнего обновления: 20.09.2017