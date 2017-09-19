Управление Федеральной службы национальной гвардии России по РТ
Органы федеральной власти
Общая информация
Управление Федеральной службы национальной гвардии России по РТ - орган исполнительной власти РФ, спецслужба, созданная в 2016 году. Основными задачами службы выступают:
Основные задачи:
- участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
- обеспечение территориальной целостности и обороны России;
- выработка и реализация, регулирование в сфере:
- деятельности войск национальной гвардии;
- оборота оружия;
- частной охранной деятельности;
- вневедомственной охраны.
Руководитель в РТ - Гумеров Рустем Фаритович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 20
- Телефон: (843) 292–25–45
- Сайт: www.rosgvard.ru
Дата последнего обновления: 19.09.2017