Управление федеральной налоговой службы по РТ
Общая информация
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан является территориальным органом Федеральной налоговой службы и входит в единую централизованную систему налоговых органов.
УФНС по РТ осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а также за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах компетенции налоговых органов.
Руководитель в РТ - Сафиуллин Марат Адипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Театральная, 13а
- Телефон: (843) 235-11-01
- Email: u16@r16.nalog.ru
- Сайт: www.nalog.ru/rn16
Дата последнего обновления: 19.09.2017