УФАС по РТ

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Общая информация

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ - осуществляет функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд (за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу).

Руководитель в РТ - Груничев Александр Станиславович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 236-89-22
  • Email: to16@fas.gov.ru
  • Сайт: www.fasrt.ru

Дата последнего обновления: 19.09.2017

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