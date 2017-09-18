Территориальный фонд геологической информации по ПФО

Общая информация

С 2009 г. ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» находится в ведении Федерального агентства по недропользованию.

Одним из основных предметов деятельности Учреждения является формирование, ведение геологической информации о недрах, финансово-экономической и статистической информации о работах по геологическому изучению недр, охране и восстановлению водных объектов на территории ПФО.



Руководитель - Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна

Дата последнего обновления: