Территориальный фонд геологической информации по ПФО
Общая информация
С 2009 г. ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» находится в ведении Федерального агентства по недропользованию.
Одним из основных предметов деятельности Учреждения является формирование, ведение геологической информации о недрах, финансово-экономической и статистической информации о работах по геологическому изучению недр, охране и восстановлению водных объектов на территории ПФО.
Руководитель - Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань ул. Муштари, 9, литер Б
- Телефон: (843) 238-26-68
- Email: tfirt@inbox.ru
- Сайт: www.tfi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 18.09.2017