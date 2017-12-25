АО АКБ Трансстройбанк

Общая информация

Банк был основан в 1994 году. Ранее входил в холдинг Балтийской строительной компании (БСК). С 2006 года после смены акционеров основным направлением банка становится финансирование проектов в сфере недвижимости.

Акционеры: президент, член совета директоров банка Петр Читипаховян, ( 85,22%). Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), вице-президенту по строительному комплексу ОАО «РЖД» Олегу Тони (3,22%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (1,54%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%), супруге Граата Арзуманяна Ирине Степняковой (0,13%), а также миноритариям (1,57%).

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