Татарский УГАН федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Общая информация
Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Организация осуществляет функции Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, по контролю (надзору) за деятельностью в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства РФ, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ, авиационной безопасности, авиационно-космического поиска и спасания, поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов, за деятельностью в сфере транспортной безопасности на территории Приволжского федерального округа.
Руководитель в РТ - Сафин Альберт Изаилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г.Казань, ул. Космонавтов, д.59 а
- Телефон: (843) 291-05-22
- Email: kzntugan@mail.ru
Дата последнего обновления: 17.09.2017