Татарский УГАН федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Общая информация

Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Организация осуществляет функции Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, по контролю (надзору) за деятельностью в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства РФ, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ, авиационной безопасности, авиационно-космического поиска и спасания, поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов, за деятельностью в сфере транспортной безопасности на территории Приволжского федерального округа.

Руководитель в РТ - Сафин Альберт Изаилович

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