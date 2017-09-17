Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ в РТ

Общая информация

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ в РТ образовано в 2004 году на базе Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации в Республике Татарстан и Волго-вятского регионального управления валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Татарстан.

Организация осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории Республики Татарстан.



Руководитель в РТ - Хусаинова Амина Савдахановна





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