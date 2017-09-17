Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ в РТ
Общая информация
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ в РТ образовано в 2004 году на базе Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации в Республике Татарстан и Волго-вятского регионального управления валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Татарстан.
Организация осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории Республики Татарстан.
Руководитель в РТ - Хусаинова Амина Савдахановна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. К.Маркса, 61
- Телефон: (843) 231-70-00
- Email: tu_rosfinnadzor@tatar.ru
- Сайт: www.r16.rosfinnadzor.ru
Дата последнего обновления: 17.09.2017