Список компаний

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ в РТ

Органы федеральной власти

Общая информация

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ в РТ образовано в 2004 году на базе Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации в Республике Татарстан и Волго-вятского регионального управления валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации, осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Татарстан.

Организация осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на территории Республики Татарстан.

Руководитель в РТ - Хусаинова Амина Савдахановна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. К.Маркса, 61
  • Телефон: (843) 231-70-00
  • Email: tu_rosfinnadzor@tatar.ru
  • Сайт: www.r16.rosfinnadzor.ru

Дата последнего обновления: 17.09.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам