Территориальное управление Росимущества в РТ

Общая информация

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан осуществляет функции по управлению федеральным имуществом, по организации продажи приватизируемого федерального имущества, по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, а также по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений.

Руководитель в РТ - Сергеева Гульнара Ильдусовна

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