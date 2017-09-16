Следственное управление следственного комитета РФ по РТ

Общая информация

Основная задача Следственного комитета РФ по РТ -оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации , а также обеспечение законности при производстве предварительного следствия и защиты прав и свобод человека и гражданина.Для исполнения функций Следственного комитета на территории Республики Татарстан учреждено следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Помимо следователей в Следственном управлении также несут службу руководители следственных отделов и отделов аппарата, их заместители и помощники, инспекторы и старшие инспекторы отделов. Кроме того, в штат Следственного управления входят государственные гражданские служащие и технические работники.

Структура Следственного управления включает в себя аппарат, состоящий из 11 отделов - первый, второй и третий отделы по расследованию особо важных дел; кадров; процессуального контроля; криминалистики; дежурных следователей; по приему граждан и документационному обеспечению; организационно-контрольный; материально-технического обеспечения; финансово-экономический, а также 7 следственных отделов в каждом районе Казани, 13 межрайонных следственных отделов по республике – Азнакаевский, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Зеленодольский, следственный отдел по г. Набережные Челны, Нижнекамский, Нурлатский, Пестречинский, Тукаевский и Чистопольский.

Руководитель - Николаев Павел Михайлович

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