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Россельхозцентр по Республике Татарстан

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Общая информация

ФГБУ «Россельхозцентр» образовался в 2007 году, путем слияния Государственной семенной инспекции и станции защиты растений. На сегодняшний день работают 375 человек, в том числе в центральном аппарате 96 и в районах 279 человек.В районах Республики имеются 11 межрайонных, 32 районных отделов и 2 испытательные лаборатории.

Руководитель - Мингазов Вагиз Василович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань ул. Даурская, 14
  • Телефон: (843) 277-82-09
  • Email: rscrt@mail.ru
  • Сайт: http://rosselzentr.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 16.09.2017

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